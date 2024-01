Sinner conquista le semifinali agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner non si ferma più e, con un percorso sin qui netto, si candida alla poltrona di ‘re’ di Melbourne. Il 23enne tennista di San Candido conquista la semifinale agli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. L’altoatesino, numero 4 della classifica Atp e del tabellone, si è imposto nei quarti sul campo della Rod Laver Arena sul russo Andrey Rublev, quinta forza del seeding: l’azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-3, in due ore e 39 minuti di gioco. “E’ stata indubbiamente una partita durissima con lui come in passato, ho vinto in tre set ma potevo perderne uno… – spiega a caldo il Sinner – E’ sempre un piacere giocare su questo campo, non ha importanza che ora sia Come ho fatto a recuperare nel secondo set il 5-1 nel tie-break? E chi lo sa… Sul 5-1 ho cambiato campo, c’era un po’ più di vento”. Sinner, che fin qui non ha perso nemmeno un set, se la vedrà ora con il campione in carica, Novak Djokovic: il fuoriclasse serbo, leader del ranking mondiale e del torneo, ha sconfitto nei quarti lo statunitense Taylor Fritz, 12esima forza del seeding, in quattro set con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-2 6-3. “Sono fortunato ad affrontarlo di nuovo, è il numero uno al mondo, e sarà dura – assicura Sinner – Dovrò essere al cento per cento e lotterò su ogni palla, poi vedremo cosa succederà”. Sinner ritroverà dunque ‘Nole’ dopo le due sfide a Torino e il successo da record in Coppa Davis per un altro braccio di ferro dall’esito incerto. Definita anche la prima semifinale del tabellone femminile. Di fronte si troveranno la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff, rispettivamente teste di serie numero 2 e 5. Sabalenka ha messo al tappeto la ceca Barbora Krejcikova, nona forza del seeding, per 6-2 6-3; Gauff ha invece superato l’ucraina Marta Kostyuk per 7-6(6) 6-7(3) 6-2.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).