Sinner dà forfait per il doppio misto degli Us Open

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il ritiro, sul 5-0 in favore di Alcaraz, nella finale di ieri sera del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner ha alzato bandiera bianca per il torneo di doppio misto degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York.

L’azzurro, numero uno del mondo, avrebbe dovuto giocare oggi il match degli ottavi di finale, in coppia con Katerina Siniakova, contro il duo composto dal tedesco Alexander Zverev e dalla svizzera Belinda Bencic. L’italiano e la compagna della Repubblica Ceca si sono però cancellati dal torneo. Al loro posto giocherà una coppia in gara come “Alternate”. Queste le uniche notizie ufficiali, al momento.

Si attendono maggiori lumi in giornata, soprattutto sulle condizioni fisiche di Sinner, apparso ieri sera decisamente “ammaccato”. “Ho semplicemente tentato di scendere in campo per i tifosi, ma non era giornata per me. Succede”, ha detto ieri sera, in conferenza stampa, il numero uno del mondo dopo la breve finale di Cincinnati.

