Sinner rimane numero uno al mondo, Musetti numero sei: ecco il nuovo ranking Atp

ROMA (ITALPRESS) – Nonostante la dolorosa sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale più lunga di sempre al Roland Garros, Jannik Sinner mantiene 2.030 punti di vantaggio sul rivale, che rimane imbattuto nelle finali Slam giocate in carriera (5). Alcaraz, che aveva vinto il Roland Garros anche nel 2024, non ha aggiunto punti in classifica rispetto al ranking precedente, pubblicato prima del torneo. Sinner, battuto per la decima volta su sedici incontri conclusi al quinto set, ne ha guadagnati 500.

Diventato il 10 giugno 2024 il primo italiano numero 1 del mondo nella storia del tennis maschile, è il quinto giocatore ad essere rimasto 52 settimane in vetta nel suo primo periodo di permanenza da n.1 dopo Jimmy Connors, Lleyton Hewitt, Roger Federer e Novak Djokovic e resterà leader del ranking Atp almeno fino al lunedì successivo alla finale di Wimbledon. Dunque è già oggi sicuro di raggiungere le 58 settimane da numero 1 di Jim Courier, 12esimo per tempo di permanenza in vetta alla classifica tra i 29 giocatori che ci siano arrivati almeno una volta dal 1973.

Il Roland Garros ha certificato anche lo status di top player di Lorenzo Musetti, che ha guadagnato un’altra posizione in classifica: è numero 6 questa settimana, distante appena 70 punti dall’ingresso in Top 5. Smottamenti tra i primi dieci: Zverev resta terzo, salgono di un gradino Draper (4°) e Djokovic (5°), Fritz scivola in settima piazza e Paul sale fino all’ottavo posto. In chiave azzurra, Flavio Cobolli è 25esimo e Matteo Berrettini 28esimo; Matteo Gigante guadagna 37 posizioni ed è 130esimo.

LA NUOVA CLASSIFICA ATP

1. Jannik Sinner (Ita) 10.880 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 8.850 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 6.385 (–)

4. Jack Draper (Gbr) 4.485 (+1)

5. Novak Djokovic (Srb) 4.630 (+1)

6. Lorenzo Musetti (Ita) 4.560 (+1)

7. Taylor Fritz (Usa) 4.625 (-3)

8. Tommy Paul (Usa) 3.510 (+4)

9. Holger Rune (Den) 3.440 (–)

10. Alex de Minaur (Aus) 3.285 (-1)

GLI ALTRI ITALIANI

25. Flavio Cobolli 1.970 (+1)

28. Matteo Berrettini 1.720 (+2)

41. Matteo Arnaldi 1.265 (-5)

45. Lorenzo Sonego 1.165 (-1)

48. Luciano Darderi 1.119 (-3)

72. Mattia Bellucci 861 (-4)

98. Luca Nardi 645 (-3)

117. Fabio Fognini 486 (-10)

130. Matteo Gigante 452 (+37).

