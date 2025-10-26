Sinner trionfa a Vienna: Zverev battuto in tre set

Roma, 26 ott. (askanews) – Jannik Sinner vince l’Atp 500 di Vienna. L’azzurro batte il tedesco e numero 2 del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 dopo due ore e 28 minuti di gioco. Una partita molto bella e soprattutto equilibrata: nel primo set Zverev ha strappato la battuta a Jannik nel quarto gioco, con Sinner che non ha sfruttato due palle del controbreak nel game successo, e chiuso 6-3 in 44 minuti. Nel secondo parziale è arrivata la reazione di Sinner, che ha allungato la partita vincendo 6-3 con il break nel secondo game. Nel terzo e decisivo set, Sinner (dopo aver accusato qualche leggero problema alla gamba sinistra) ha conquistato la palla break decisiva nell’undicesimo game. Per Sinner arriva il 22° titolo Atp, il quarto di questa stagione. Con questa vittoria, Jannik si porta a 840 da Carlos Alcaraz nel ranking Atp.