“Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso” nuovo album di Tropico

Milano, 9 set. (askanews) – “Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso” è il nuovo album di Tropico, disponibile da venerdì 26 settembre su tutte le piattaforme digitali e in fisico nei formati cd e lp standard, cd e lp autografati per Island Records / Universal Music Italia.

Tra le voci e le penne che più hanno contribuito a disegnare il suono della musica italiana contemporanea, Davide Petrella “in arte Tropico”; è una figura che unisce sensibilità autoriale e visione artistica. La sua scrittura ha trovato spazio in alcuni dei successi più importanti degli ultimi anni, ma è nei suoi progetti personali che la sua voce diventa più intima, fragile e potente allo stesso tempo.

Due anni di vita dell'artista sono scivolati dentro le 18 tracce di “Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso”, tra persone incontrate e perdute, certezze abbandonate per far spazio a nuove strade, la curiosità come unica bussola. Perché senza quest'ultima, come afferma Tropico, “la musica smette di respirare”.

L'album nasce da un'esperienza di perdita e di rinascita: imparare a lasciare andare, affrontare lo spazio vacuo che resta quando qualcuno se ne va, sentirsi soli “comme a nu strunz qualunque” e allo stesso tempo ritrovare nella musica la forza di andare avanti. In questi due anni per il cantautore le persone della vita e quelle della musica si sono confuse, si sono dovute salutare, ma altre sono arrivate, portando nuova energia.

È un disco che sviscera il senso di vuoto e l'abbandono, il progetto più personale e diretto di Tropico, quello in cui ha guidato di più da solo, producendo in prima persona, ma anche quello in cui ha collaborato con più persone.

All'interno ci sono canzoni che sanno di casa e altre che portano in luoghi nuovi, perché al centro di tutto restano sempre le relazioni, le persone, i rapporti che ci formano e ci distruggono.

“Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso” è un approdo e una partenza insieme, in cui convivono mondi diversi ‐ cantautorato, rap, scrittura pop, poesia, orchestrazioni, distorsioni, dialetto e silenzi.

È un progetto che non teme la fragilità né l'inquietudine. Un disco che nasce dal bisogno di non smettere mai di amare le canzoni, di difendere quello spazio sacro dove la musica resta rifugio e respiro. Con “Soli e disperati nel mare meraviglioso” Tropico non cerca solo di raccontarsi, ma di stringere un patto con chi ascolta: condividere paure e bellezza, restare a galla insieme in quel mare che è la vita.

“Questo disco è stato quello più sofferto da realizzare da quando faccio musica, ma anche quello che mi ha insegnato di più. È un disco che mi ha fatto capire in maniera fortissima cosa vuol dire lasciare andare e cosa vuol dire sentirsi abbandonati. Sono tempi complicati, complessi, per tutti, per tutto quello che ci succede intorno e per tutto quello che viviamo più a sfioro sulla pelle. Sento che c'è un'inquietudine di fondo che ci lega un po' tutti in questo periodo. E questa inquietudine mi prende in pieno come un treno, e non avevo voglia di nasconderlo. Volevo che fosse un disco sincero. Quindi alcune parole di questo disco sono fragili come una richiesta di aiuto, altre sono crude come uno schiaffo quando hai fatto una cazzata.”

Ad amplificare la voce di questo “mare” ci sono compagni di viaggio d'eccezione, ciascuno dei quali porta una traiettoria inattesa: Achille Lauro, con la sua teatralità fragile e feroce, Ghali, con il suo respiro cosmopolita, Calcutta, con la sua penna profonda e sempre sorprendente, Bresh, con la sua leggerezza poetica, e nayt, lama affilata di parole e introspezione.

L'artista ha annunciato, inoltre, le date del Tropico Tour 2025 prodotto da Magellano Concerti che vedrà Tropico esibirsi nelle principali città italiane. A seguire il calendario in continuo aggiornamento:

29 novembre 2025 ‐ Roma @ Atlantico

04 dicembre 2025 ‐ Molfetta(BA) @ Eremo Club

09 dicembre 2025 ‐ Milano @ Fabrique

14 dicembre 2025 ‐ Bologna @ Estragon

22 dicembre 2025 ‐ Napoli @ Palapartenope

Le prevendite sono disponibili su https://magellanoconcerti.it/tour/177/tropico‐tour‐2025

TRACKLIST

01. Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso

02. Per Te Per Sempre (feat. Achille Lauro)

03. Felicità Non Andartene

04. A Vita Pe Mme

05. Naufragare

06. Sabato Sera (feat. Calcutta)

07. Nun Ce Pensà Chiù

08. Cancellare (feat. nayt)

09. Vita

10. Pink Floyd (feat. Ghali)

11. Demolirsi Al Bar

12. Morricone

13. Tornare A Casa (feat. Bresh)

14. Cose Ca Nun Saje

15. Perchè Mi Sono Innamorato Di Te

16. Si Nun Me Vuo Bene Cchiù

17. Per Te Per Sempre

18. Infiniti Modi Di Rovinare Tutto