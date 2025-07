Spazi da non perdere, a Cerignola tra restyling e riciclo

Roma, 7 lug. (askanews) – È possibile coniugare sostenibilità e creatività? Non solo è possibile, ma è un’esigenza imprescindibile: da qui, l’idea del Laboratorio Ambientale, volto a diffondere buone pratiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare, promosso presso il Cercat di Cerignola (FG) dal progetto “Spazio Aperto”.Obiettivo è dare vita a un vero e proprio “percorso di autocostruzione” dello Spazio Aperto: attraverso il recupero e la trasformazione di materiali destinati alla discarica, operando mediante un lavoro di restyling, la sede del progetto si sta arricchendo di nuovi elementi d’arredo,contribuendo a creare spazi colorati e accoglienti, ideali per l’aggregazione, e che hanno reso protagonisti gli stessi giovani partecipanti.Il laboratorio, realizzato dalla cooperativa sociale Alice, tra i partner del progetto, è rivolto a due fasce d’età in base al livello di difficoltà e gestione degli strumenti da utilizzare. Modellare e colorare la cartapesta, levigare il legno sono alcune delle attività messe in campo per allestire gli spazi sia esterni che interni dello Spazio Aperto, struttura situata nel Quartiere Torricelli e co-gestita dagli attori della comunità educante partner di progetto e dai giovani utenti.Il progetto “Spazio Aperto. Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è promosso da ESCOOP quale capofila di una numerosa partnership di attori della Comunità Educante di Cerignola.Tra i suoi obiettivi principali ha proprio quello di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, fondamentale per comprendere l’impatto delle nostre decisioni d’acquisto, soprattutto nell’ambito del fast deco (la produzione e il consumo rapido di mobili e complementi d’arredo a basso costo, spesso destinati a essere sostituiti di frequente).(In collaborazione con Fondazione Con il Sud)