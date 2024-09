Spazio, Intuitive Machines sigla contratto NASA da 4,82 miliardi usd

New York, 18 set. (askanews) – Le azioni di Intuitive Machines stanno guadagnando il 61%, nella seduta di Wall Street dopo che la NASA ha assegnato all’azienda un importante contratto quinquennale per costruire satelliti per dati lunari per un valore complessivo di 4,82 miliardi di dollari. Il finanziamento sarà emesso man mano che i lavori del progetto proseguiranno.

La NASA ha affermato che l’azienda realizzerà un sistema che comunica con missioni governative e commerciali che si trovano fino a un milione di miglia dalla Terra. Il contratto vedrà Intuitive Machines costruire e distribuire una costellazione di satelliti lunari per fornire servizi di comunicazione e navigazione, in particolare per il programma Artemis della NASA.

Intuitive Machines ha fatto la storia a febbraio come la prima azienda statunitense ad effettuare un atterraggio morbido di una missione cargo sulla superficie lunare. Da allora è diventata una delle tre aziende a cui sono stati assegnati contratti per realizzare il rover lunare con equipaggio della NASA.