Stellantis, anche in Italia piattaforma ricambi “Mister Auto”

TORINO (ITALPRESS) – La piattaforma online di vendita di ricambi auto Mister-Auto del gruppo Stellantis, lancia del servizio riservato ai professionisti delle riparazioni in 5 nuovi Paesi tra cui l’Italia. I professionisti della manutenzione e riparazione dei veicoli, le officine indipendenti e autorizzate, gli allestitori, le società di noleggio e i gestori di flotte potranno creare un account Pro o trasformare il precedente account Mister-Auto in un account Pro per usufruire di ulteriori ed esclusivi vantaggi. La procedura è particolarmente semplice: sarà sufficiente inserire alcune informazioni, tra cui la partita IVA intracomunitaria e la ragione sociale, selezionare il tipo di attività e quindi caricare un documento che attesti l’iscrizione al registro delle imprese (Estratto K-Bis o dichiarazione INSEE). I clienti professionali pagano gli acquisti effettuati sul sito senza imposte, pertanto assolvono l’Iva secondo le norme in vigore nel loro Paese. Anche nei nuovi Paesi è disponibile il pagamento differito a 30 giorni, per consentire ai tecnici riparatori di preservare il proprio flusso di cassa. “Forti del successo della nostra offerta PRO in Francia, in particolare dopo il rafforzamento operato quest’estate, l’espansione in Italia ha costituito un passaggio del tutto naturale”, spiega Loìc Brasset, Ad di Mister-Auto. “I primi riscontri sono molto positivi: constatiamo un reale interesse dei professionisti per la nostra offerta dedicata, che rappresenta una perfetta integrazione di quella dei loro distributori locali. Con Mister-Auto, hanno accesso a una ricca offerta di 1,5 milioni di articoli disponibili a prezzi competitivi, nonchè a un servizio di consegna efficiente entro il giorno successivo” aggiunge.

