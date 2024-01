Successo in Cina per il tour del Piccolo coro dell’Antoniano

Roma, 11 gen. (askanews) – A cavallo tra la fine del 2023, anno in cui si sono celebrati i 60 anni dalla fondazione del Coro “Mariele Ventre”, e l’inizio del 2024 i bambini del Piccolo coro dell’Antoniano insieme alla loro direttrice Sabrina Simoni hanno realizzato un sesto tour in Cina che ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico. Gli 8 spettacoli, che si sono tenuti tra il 30 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 allo Shanghai Culture Square e al Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino hanno raccolto una platea complessiva di 14.400 spettatori e gli account sui social media cinesi hanno raggiunto 800.000 follower.

“I bambini del Piccolo Coro sono come dei piccoli ambasciatori di questa amicizia che ci lega alla Cina – racconta fr. Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano – Abbiamo fatto questo viaggio per la musica, ma la musica è diventata un ponte di vicinanza tra due Paesi. Tutto è nato dalla canzone ‘Forza Gesù’ anzi dal sorriso e dagli occhi della piccola Francesca, che ha cantato questa canzone che è diventata famosissima in Cina. Quella bambina è arrivata al cuore dei cinesi e ha permesso al Piccolo Coro di allargare i suoi orizzonti ben oltre i confini che fino a quel momento si potevamo solo sognare”.

La tournée è stata anche occasione per due incontri istituzionali del Piccolo Coro e della delegazione dell’Antoniano presente con la Console Generale d’Italia a Shanghai Tiziana D’Angelo e con il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai Francesco D’Arelli.

Nel repertorio del tour protagoniste indiscusse sono state le canzoni delle ultime edizioni dello Zecchino d’Oro, alternate a contenuti divertenti ad altri più riflessivi e didattici. Dai pezzi intramontabili come “Il coccodrillo come fa” e “Le tagliatelle di nonna Pina” ai successi più recenti come “Il panda con le ali”, “L’anisello Nunù” e “Ci pensa mamma”.

Ancora una volta il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna ha portato in Cina tre importanti bandiere: oltre a rappresentare il “made in Italy” della musica per l’infanzia, il Coro infatti è anche ambasciatore UNICEF dal 2002 e portavoce del riconoscimento UNESCO dello Zecchino d’Oro tra i Patrimoni per una Cultura di Pace dal 2008. Al coro è conferito, inoltre, il ruolo di Portavoce della Solidarietà dell’Antoniano, istituzione dei Frati Minori che si occupa principalmente di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale

Sono in tutto 44 i concerti con cui il Piccolo Coro, diretto da Sabrina Simoni, fin dal 2015 è stato accolto dai numerosi fan cinesi che, con il loro enorme entusiasmo, hanno affollato il Children’s Art Theatre di Shanghai e nel 2016 anche il Tian Qiao Performing Art Center di Pechino.