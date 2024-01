Sud, presentato l’esposto-denuncia Regione Campania contro Fitto

Napoli, 22 gen. (askanews) – Allo scadere dei 30 giorni previsti nella precedente diffida, è stato presentato oggi, come annunciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’esposto-denuncia contro il ministro Raffaele Fitto in relazione al blocco da parte del ministero della Coesione – da oltre un anno e mezzo – dei fondi di sviluppo e coesione (Fsc), destinati al Sud. La denuncia è stata presentata in sede di giustizia amministrativa, contabile e penale al Tar Campania, alla procura contabile e alla procura della Repubblica.

Il governatore, ribadisce Palazzo Santa Lucia, rinnova al ministro Fitto l’invito a un confronto pubblico.