Sulla Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 arriva la trazione integrale

TORINO (ITALPRESS) La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 debutta su strada. Dopo l’apertura degli ordini dello scorso febbraio, la casa del Biscione completa così l’offerta sulla Junior con la versione ibrida e porta due importanti novità: la trazione integrale e le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink. La Junior Ibrida Q4, con il suo sistema ibrido da 48V, monta un motore turbo da 1,2 litri, con due motori elettrici da 21 kW per una potenza combinata di 145 CV.

Un motore elettrico è previsto sull’asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, mentre il secondo motore elettrico è montato sull’asse posteriore, garantendo una trazione senza collegamento fisico tra i due assi. Quest’ultimo è inoltre dotato di riduttore che moltiplica la coppia sulle ruote posteriori per una maggiore trazione e stabilità. Il selettore DNA consente poi di differenziare l’esperienza di guida.

La modalità “Dynamic” offre la massima potenza mentre la modalità “Natural” è più idonea per l’uso quotidiano. L’impostazione “Q4” è ideale in condizioni di bassa aderenza e per ottimizzare i consumi è prevista la selezione “Advanced Efficiency“. La nuova Junior Q4, inoltre, vanta il sistema Power Looping Technology che assicura la trazione integrale anche in assenza di carica della batteria.

Per questo nuovo Suv compatto, Alfa Romeo propone la reinterpretazione “Leggenda” dello scudetto, fari Full Led e cerchi in lega da 18 pollici. All’interno dell’abitacolo, invece, si trovano il volante in pelle, i sedili riscaldati in vinile e tessuto, il sistema infotainment da 10.25 pollici con navigazione, impianto audio a sei altoparlanti e soglie porta in alluminio. L’illuminazione interna, a otto colori, è prevista anche nelle bocchette d’aria, nel tunnel centrale e nel display a cannocchiale.

Altre dotazioni di serie sono la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180 gradi, il portellone elettrico hands free e il sistema keyless con tecnologia proximity access. Il prezzo di listino parte da 37.400 euro.

foto: xb4/Italpress

(ITALPRESS).