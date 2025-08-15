Summit Alaska, iniziati ufficialmente i colloqui Putin-Trump

Milano, 15 ago. (askanews) – Sono iniziati ufficialmente i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump, in formato un po’ allargato rispetto a quanto annunciato, non uno a uno ma 3 a 3. Le tv hanno mostrato i due seduti vicini e affiancati dai rispettivi ministri degli esteri e consiglieri.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov stanno prendendo parte ai negoziati tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska. Dalla parte americana ci sono il segretario di stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff. Oltre a loro, accanto ai presidenti ci sono gli interpreti dei due leader.