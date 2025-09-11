Super Filippo Ganna alla Vuelta, sua la cronometro della 18esima tappa. Vingegaard sempre in rosso

VALLADOLID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha vinto la diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la cronometro di Valladolid di 12,2 chilometri. Il cronoman azzurro ha chiuso la propria prova in 13’00” inanellando il secondo successo consecutivo per l’Italia dopo quella di ieri di Giulio Pellizzari. seconda posizione per Jai Vine (UAE Team Emirates XRG), a un solo secondo, terzo il compagno di squadra Joao Almeida a 8″.

È stata una frazione ridimensionata a causa della paura per le proteste filo-palestinesi, i manifestanti sin dalla prima tappa hanno interrotto e creato problemi per la presenza della Israel Premier-Tech: soltanto 12 km dei 24 previsti all’inizio, ma oggi non ci sono stati problemi. Almeida è riuscito a guadagnare 10″ su Vingegaard che rimane però in maglia rossa. Domani si tornerà in strada per una tappa dedicata interamente ai velocisti, la Rueda-Guijuelo di 161,9 km.

LE PAROLE DI GANNA

“Nella prima parte non ho trovato il giusto ritmo, nella seconda ho spinto senza pensare a numeri o altro. L’ultima settimana è stata ottima per noi della Ineos, sono davvero contento”. Lo ha dichiarato Filippo Ganna dopo aver vinto la diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la cronometro di Valladolid di 12,2 km. “Dopo la caduta al Tour coi dolori non è stato facile ritrovare la condizione, ogni volta cerco sempre di dare il meglio, sono arrivato oggi dopo aver sofferto moltissimo, soprattutto con tante salite, per me non è facile, ma sono davvero contento. Dopo tanta sofferenza ci siamo sempre messi in gioco, ottenere una vittoria è segno di una buona condizione. Cercheremo di far divertire ancora”.

L’ORDINE D’ARRIVO

1. Filippo Ganna ITA (INEOS Grenadiers) in 13’00”

2. Jay Vine AUS (UAE Team Emirates – XRG) a 1″

3. Joao Almeida POR (UAE Team Emirates – XRG) a 8″

4. Bruno Armirail FRA a 10″

5. Ivo Oliveira POR a 11″

6. Stefan Kung SUI a 12″

7. Kelland O’Brien AUS a 15″

8. Alec Segaert BEL a 16″

9. Jonas Vingegaard DEN a 18″

10. Daan Hoole NED a 19″

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma | Lease a Bike) in 65h07’13”

2. Joao Almeida POR (UAE Team Emirates XRG) a 40″

3. Tom Pidcock GBR (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2’39”

4. Jai Hindley AUS a 3’18”

5. Giulio Pellizzari ITA a 4’19”

6. Matthew Riccitello USA a 5’17”

7. Felix Gall AUT a 5’20”

8. Sepp Kuss USA a 7’26”

9. Torstein Traeen NOR a 7’42”

10. Matteo Jorgenson USA a 10’19”

MAGLIA A POIS (miglior scalatore)

1. Jay Vine AUS (UAE Team Emirates XRG) 61 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 41

3. Louis Vervaeke BEL (Soudal Quick-Step) 32

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 239 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 160

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 115

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-BORA-hansgrohe) in 65h11’32”

2. Matthew Riccitello USA (Israel-Premier Tech) a 58″

3. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) a 8’05”

