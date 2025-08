Suzuki Jukebox, La Notte delle Hit in onda su Rai 1 a settembre

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki rafforza la sua presenza nel panorama musicale italiano: scelta per dare il nome al nuovo programma Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, sostiene la passione degli italiani per la musica come forma di espressione autentica e universale, capace di trasmettere energia, emozione e senso di comunità. Il grande show, in onda in prima serata su Rai1, celebrerà i successi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale dagli anni ’60 ai 2000.

Condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino, lo spettacolo propone due serate evento con gli interpreti originali delle canzoni che hanno fatto sognare e ballare intere generazioni. Prodotto da A1 Pictures in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, Suzuki Jukebox- La Notte delle Hit andrà in scena dal vivo all’Inalpi Arena di Torino il 12 e 13 settembre, mentre la messa in onda è prevista per il 18 e 19 settembre in prima serata su Rai1.

Suzuki conferma il legame profondo con la musica e, in collaborazione con Rai Pubblicità, ripercorre con lo show, Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, la grande musica italiana e internazionale in un viaggio ricco di passione ed emozioni, attraverso decenni di successi e con le voci e i volti degli artisti che hanno segnato gli Anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000.

Protagonisti della serata saranno Suzuki Swift Hybrid e la DJ Station personalizzata Suzuki, una scenografica postazione da cui Clementino accompagnerà il pubblico presentando performance e momenti speciali dello spettacolo. Il pubblico social sarà coinvolto con contenuti esclusivi: sei clip che vedono Swift Hybrid attrice principale, condivise sui canali social di Rai1 e di Suzuki per accompagnare il pubblico nel viaggio della passione per la musica. Inoltre, Swift Hybrid sarà l’anima delle clip video dell’Anteprima del programma, accompagnando gli spettatori nei momenti che precedono la messa in onda. Stilosa e compatta, Swift è la vettura perfetta per Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit: pronta a superare i confini della città a ritmo di musica, è pensata per sostenere stili di vita dinamici, a stretto contatto con la natura e nel massimo rispetto dell’ambiente.

Il pubblico potrà rivivere alcune delle canzoni più iconiche di sempre, interpretate dai loro protagonisti in una line-up d’eccezione e già annunciata, 12 settembre: Anastacia; Gipsy Kings by Diego Baliardo; Michael Sembello; Alcazar; Le Vibrazioni; Zero Assoluto; Alexia; Leee John; Marco Ferradini; Fausto Leali; Tony Hadley. 13 settembre: Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore; Cutting Crew; Andreas Johnson; Jenny from Ace of Base, Former Ladies Of The Supremes; Boney M. – Maizie Williams; Gemelli Diversi; Rettore; Nomadi; Ryan Paris; Le Orme; Johnson Righeira; Paolo Belli.

