Tajani: giovedì Camere voteranno su riconoscimento Stato Palestina

Telese Terme (Bn), 26 set. (askanews) – Giovedì 2 ottobre Camera e Senato voteranno sulla risoluzione del centrodestra sul riconoscimento dello Stato di Palestina a condizione che “Hamas liberi gli ostaggi israeliani e si ritiri dalla politica palestinese”. La risoluzione sarà presentata nell’ambito delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani prima alla Camera e poi al Senato. Lo spiega lo stesso Tajani, a Telese Terme (Bn) per la festa del partito.

“L’unico voto è quello”, ha chiarito a chi gli chiedeva conto della mozione annunciata da Giorgia Meloni da New York. “Lo abbiamo sempre detto, dal 1994 siamo per due popoli e due stati, non si può fare perché c’è Hamas, Hamas non può essere un interlocutore politico, non possiamo riconoscere un paese governato da un’organizzazione terroristica. Il nostro interlocutore è l’Anp”. Quindi “ci sarà una risoluzione del centrodestra dove noi diciamo che siamo pronti al riconoscimento della Palestina se Hamas libera ostaggi e si ritira dalla politica palestinese”. A chi gli domanda se nella risoluzione ci sarà un passaggio anche sul riconoscimento reciproco tra Israele e Palestina, Tajani ha risposto: “Stiamo vedendo. Cerchiamo di andare avanti, dare un segnale anche a Israele, ma non possiamo dare anche un segnale ad Hamas”.