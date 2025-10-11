Tajani: Italia e Usa lavorano insieme per attuazione piano Trump

Roma, 11 ott. (askanews) – Italia e Stati Uniti lavorano “insieme per una rapida attuazione del piano di pace del presidente (Donald) Trump” in Medio Oriente. Lo ha sottolineato su X il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che nel suo post ha annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con l’omologo americano Marco Rubio.

“Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano Rubio”, ha scritto il ministro degli Esteri italiano sul social network, “Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi. Mi sono congratulato per l’efficacia dell’azione americana, un grande successo politico e diplomatico”.

“L’Italia”, ha assicurato il vice presidente del Consiglio, “continuerà nel suo impegno umanitario per assistere la popolazione palestinese e lavorerà per garantire la sicurezza di Israele. Il governo italiano sarà pienamente impegnato al fianco degli Stati Uniti e degli altri partner europei e regionali per contribuire a creare le giuste condizioni di stabilità. Siamo pronti a partecipare con i nostri militari ad una missione di pace e sicurezza, con le nostre imprese a ricostruire Gaza partendo da scuole e ospedali”.