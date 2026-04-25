Tennis, esordio vittorioso di Cobolli a Madrid su Carabelli

Roma, 25 apr. (askanews) – Flavio Cobolli esordisce con un successo sofferto al Madrid Open. Il romano, 13 del ranking dopo la finale della scorsa settimana a Monaco di Baviera, si è liberato in rimonta dell’argentino Camilo Ugo Carabelli, n. 57 del mondo. 6-7, 6-1, 6-4 i parziali per Cobolli, che dopo un avvio nervoso, ha alzato il livello dal secondo set in avanti, facendo valere la sua caratura dopo quasi due ore e 30′ di gioco.

Il romano, per la terza volta alla Caja Magica, eguaglia il suo miglior risultato sulla terra spagnola: lunedì affronterà da favorito il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, n°96 del ranking: tra i due non ci sono precedenti.