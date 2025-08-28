X
Tennis, Sinner al terzo turno agli Us Open

28 Agosto 2025

Askanews
Roma, 28 ago. (askanews) – Jannik Sinner è al terzo turno degli US Open grazie alla vittoria in tre set su Alexei Popyrin: 6-3, 6-2, 6-2 il punteggio in poco più di due ore di gioco. Un’ottima prestazione dell’azzurro che ha trovato un avversario di livello superiore rispetto all’esordio, ma con altrettanta tranquillità è riuscito a rendere la partita semplice. Sinner ha messo poche prime in campo (51%), ma è stato impeccabile sulle palle break (5 su 5 annullate) e ha giocato ad altissimo livello in risposta. Jannik tornerà in campo sabato contro Denis Shapovalov

