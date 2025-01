Tennis, Sonego ai quarti in uno Slam per la prima volta in carriera

Roma, 20 gen. (askanews) – Per la prima volta in carriera Lorenzo Sonego accede ai quarti di finale di uno Slam e lo fa agli Australian Open. Dopo aver eliminato Joao Fonseca, il 29enne torinese ha battuto un altro teenager, l’americano Learner Tien: 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 il punteggio in poco meno di due ore e mezza di gioco. Un match splendido da parte di Sonego, dominante al servizio (fatta eccezione per un solo game nel terzo set), incisivo nello scambio (58 vincenti) e sempre in controllo della partita. Sonego (che si è assicurato il ritorno in top 40) affronterà mercoledì o Ben Shelton o Gael Monfils. All’orizzonte c’è poi una possibile semifinale tutta italiana con Jannik Sinner. “È incredibile, sono emozionato – ha spiegato – È stata una partita difficile nonostante i problemi di Tien, ma sono felice di aver raggiunto i quarti di finale Slam per la prima volta. Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo”.