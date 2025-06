Terzo mandato, Tajani: da bocciatura nessun problema in maggioranza

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – “Cosa succede tra Forza Italia e Lega dopo la bocciatura del terzo mandato? Non succede assolutamente nulla. Non è che il centrodestra si fonda sul terzo mandato, siamo un’alleanza politica a differenza della sinistra che a volte è un’alleanza elettorale, la nostra coalizione si basa su accordi politici, sulle questioni della giustizia, sulla riforma del premierato, sulla riforma dell’autonomia, quindi su questioni serie e importanti che riguardano sulla politica industriale, il sostegno alle imprese, la riduzione della pressione fiscale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del pre-vertice europeo del Ppe.

“Il terzo mandato – ha aggiunto – è una regola che può piacere a qualcuno, può non piacere ad altri, ma se una coalizione si reggesse sul terzo mandato sarebbe veramente una coalizione ridicola. Noi andiamo sempre assieme, siamo uniti dal 1994, quindi non è il tema del terzo mandato. Siamo partiti diversi, abbiamo idee diverse. Il centrodestra non è una caserma: si può essere favorevoli al terzo mandato, contro il terzo mandato, ma non ha nulla a che vedere con la coesione del centrodestra o con il governo. Ne abbiamo discusso, abbiamo opinioni diverse e finisce lì”.