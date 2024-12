The Talent Prize 2024, in mostra alla Gnam

Roma, 7 dic. (askanews) – In occasione della 17esima edizione del Talent Prize, il premio di arti visive promosso da Inside Art, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospiterà fino al 12 gennaio 2025, la mostra dedicata al vincitore, ai finalisti e ai premi speciali del concorso. L’esposizione presenta i lavori selezionati dalla giuria del premio ideato da Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, che da anni sostiene i giovani talenti aiutandoli ad affermarsi in Italia e all’estero. Un premio il Talent Prize che negli anni è diventato un punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo. Abbiamo parlato con Guido Talarico, editore e fondatore Inside Art e Talent Prize: “Un premio è il Talent Prize, che negli anni è diventato un punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo. Questa 17° edizione del Talent Prize presenta una grandissima novità, che potete vedere, la gnamma. Per la prima volta siamo ospiti della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, che è una novità di prestigio, di rilievo, perché testimonia il successo di questo premio che conta più di 10.000 iscritti ed è uno dei più popolari in Europa. Perché ha funzionato e perché è riconosciuto come un premio importante il Talent Prize? Primo perché si rivolge ai giovani, secondo perché gli dà un aiuto reale la mostra e poi con Inside Art li sosteniamo per il loro cammino anche in futuro, terzo perché mette in contatto gli spettatori, gli artisti, il mercato e le grandi istituzioni culturali”.La grande novità di quest’anno è l’introduzione del premio speciale GNAM, che entrerà a far parte della collezione permanente del museo romano. È poi intervenuta Renata Cristina Mazzantini direttrice GNAM: “La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporaneo è molto felice di ospitare un premio per giovani, per ragazzi che si affacciano al mondo dell’arte e che vanno incoraggiati, perché questo è anche il ruolo del museo pubblico e quindi innanzitutto siamo felici di questa partecipazione. Ritenevo opportuno, visto che la galleria ha deciso di partecipare, che ci fosse qualcosa che lasciasse una traccia in galleria, quindi il premio della Galleria Nazionale in realtà significa solo acquisire l’opera all’interno delle proprie collezioni, che però può essere molto importante per dei giovani artisti”.A vincere l’edizione 2024 è l’opera “Cerca il significato del mondo”, del collettivo romano Numero Cromatico. Un lavoro, nello specifico un arazzo, che pone un’interrogazione critica sul presente. Un progetto interdisciplinare che mette insieme arte ed intelligenza artificiale creando, attraverso la materia, una profonda relazione con il pubblico. Un premio, il Talent Prize, che consente ai giovani artisti di mettersi in gioco con la fantasia, spaziando dal recupero della tradizione classica fino all’utilizzo delle nuove tecnologie.