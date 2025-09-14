X
<
>

Tokyo, Jacobs sesto in semifinale: fuori dalla finale dei 100 metri

| 14 Settembre 2025 18:07 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 14 set. (askanews) – Marcell Jacobs chiude sesto (10.16 e suo stagionale) la sua semifinale ai mondiali di Tokyo e non accede alla finale dei 100. Nonostante abbia corso meglio che in batteria, con una buona partenza, non ce la fa. Vince Lyles in 9.92, poi Ajayi con 9.93, terzo Simbine in 9.’96. Fuori anche Zaynab Dosso che chiude la sua semifinale sesta correndo in 11.22 ed è eliminata.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA