Tokyo, Jacobs sesto in semifinale: fuori dalla finale dei 100 metri

Roma, 14 set. (askanews) – Marcell Jacobs chiude sesto (10.16 e suo stagionale) la sua semifinale ai mondiali di Tokyo e non accede alla finale dei 100. Nonostante abbia corso meglio che in batteria, con una buona partenza, non ce la fa. Vince Lyles in 9.92, poi Ajayi con 9.93, terzo Simbine in 9.’96. Fuori anche Zaynab Dosso che chiude la sua semifinale sesta correndo in 11.22 ed è eliminata.