Torna FrecciaRosa, da 15 anni in viaggio per la prevenzione contro i tumori

ROMA (ITALPRESS) – FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). Confermata la tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il truck della prevenzione. La campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’Aiom, è stata presentata questa mattina a Roma dal ministro della Salute, Orazio Schillaci; dal presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli; dal presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla; dalla Fondatrice di Fondazione IncontraDonna, Adriana Bonifacino; dalla consigliera federale della FIR, Silvia Pizzati; dal segretario generale della Figc Marco Brunelli, e dal presidente eletto Aiom, Massimo di Maio. Ogni giorno, in Italia, più di 1.000 persone ricevono la diagnosi di cancro: nel 2024 sono stati stimati 390.100 nuovi casi. Gli stili di vita corretti e la partecipazione ai tre programmi di screening previsti dal Servizio Sanitario Nazionale rappresentano strumenti fondamentali contro il cancro: fino al 40% dei casi può essere evitato proprio grazie a buone pratiche di prevenzione.

“Portare la prevenzione sempre più vicino alle italiane e gli italiani è una priorità assoluta. Dobbiamo sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della propria salute, anche quando si sta bene – spiega il ministro della Salute, Orazio Schillaci -. Vincere il cancro è una sfida che abbiamo messo al primo posto da subito e lavoriamo ogni giorno per promuovere gli stili di vita sani e migliorare l’adesione ai programmi di screening gratuiti offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. Servono un impegno collettivo ed un approccio proattivo: in questa direzione si muove anche la campagna FrecciaRosa che da 15 anni attraversa in treno l’Italia per rafforzare, grazie al contributo prezioso di medici e volontari, la prevenzione del tumore al seno”, conclude. Per il presidente di FS, Tommaso Tanzilli, “FrecciaRosa è la testimonianza concreta dell’impegno del Gruppo FS per la salute e il benessere delle persone. La collaborazione con Fondazione IncontraDonna, Aiom e con tutte le Istituzioni coinvolte dimostra quanto sia fondamentale creare sinergie quando si affrontano temi così rilevanti per la collettività. In quindici anni FrecciaRosa è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per la prevenzione oncologica, raggiungendo milioni di viaggiatori e trasformando il treno e le stazioni in spazi di informazione, dialogo e sensibilizzazione“, ha aggiunto.

“Da quindici anni FrecciaRosa attraversa tutto il territorio nazionale – afferma Adriana Bonifacino, Fondatrice di Fondazione IncontraDonna -. In alcune fasce di età, sarà possibile effettuare anche visite senologiche e l’eventuale ecografia di supporto, per meglio indirizzare agli approfondimenti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia sono attivi tre programmi di screening oncologico, rivolti a specifiche fasce di età, per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. L’adesione della popolazione resta però ancora disomogenea tra le Regioni, evidenziando la necessità di potenziare la sensibilizzazione e l’organizzazione territoriale. Basta pensare che la partecipazione complessiva si attesta al 41%”.

In Italia, il 58% degli adulti consuma alcol, il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso, il 27% è sedentario e il 24% fuma. “Il consumo di alcol è correlato a 7 tipi di carcinoma – sottolinea Massimo Di Maio, presidente eletto Aiom -. I tipi più diffusi causati dall’etanolo sono il cancro al seno nelle donne e al colon negli uomini. E il fumo, da solo, è responsabile del 25% dei decessi oncologici nel mondo. In Italia, sono più di 94.000 le morti annue attribuibili al fumo di tabacco. L’attività fisica regolare è uno strumento potente di prevenzione, utile a ridurre il rischio di molti tipi di tumore. Noi operatori sanitari puntiamo a dare l’esempio e a ribadire questo messaggio a tutta la popolazione”.

Il progetto nell’ultima edizione ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni e oltre 100 tra medici e volontari coinvolti e 22.708 copie del “Vademecum della Salute” distribuite. A questo si aggiungono oltre 200 prestazioni gratuite eseguite a circa 150 persone tra screening oncologici, vaccinazioni HPV e antinfluenzale a Scalo San Lorenzo. FrecciaRosa quest’anno si arricchisce anche dellecollaborazioni con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e con la Federazione Italiana Rugby che sosterranno l’iniziativa nella diffusione dei messaggi di prevenzione e sensibilizzazione. Fondazione IncontraDonna, inoltre, destinerà a un progetto di ricerca sul tumore del seno, un contributo concreto per ampliarne la portata in ambito scientifico e rafforzarne ulteriormente il valore sociale. Durante l’intero mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, i viaggiatori che scelgono di spostarsi con le Frecce, Intercity o i treni del Regionale, su una lista di tratte disponibili sul sito di Trenitalia.com, avranno la possibilità di ricevere a bordo un servizio gratuito di informazione e consulenza medica sulla prevenzione oncologica, grazie ai professionisti messi a disposizione da Aiom. A questo si affianca la possibilità di prenotare teleconsulti, un’opportunità pensata per chi desidera ricevere chiarimenti e suggerimenti da approfondire successivamente presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale.

