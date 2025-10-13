X
Toscana, Conte: vittoria Giani importante segnale, governeremo insieme

| 14 Ottobre 2025 00:04 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 13 ott. (askanews) – “Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito”. Lo ha affermato il presidente di M5s, Giuseppe Conte, commentando con i giornalisti i risultati dell’elezione regionale in Toscana che ha visto la conferma di Eugenio Giani.”Lavoreremo affinché l’azione di governo regionale possa essere indirizzata secondo gli obiettivi strategici che abbiamo già anticipato e condiviso in materia di tutela delle politiche del lavoro, dell’ambiente e della giustizia sociale e nel far crescere le imprese sane e l’innovazione. Noi ci saremo. Daremo il nostro contributo”, ha aggiunto Conte.

