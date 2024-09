Toyota Professional completa la gamma e lancia servizio clienti dedicato

ROMA (ITALPRESS) – Toyota Professional completa la sua gamma di prodotti con l’introduzione del nuovissimo Heavy Duty Van Proace Max che raggiunge i 35 quintali e offre una gamma eccezionalmente ampia di configurazioni, con numerose varianti in altezza e lunghezza, per molteplici opzioni di carico. Proace max si affianca al van di medie dimensioni Proace, aggiornato e rinnovato, al compatto Proace City e alle rispettive versioni Verso, tutti caratterizzati da aggiornamenti stilistici, tecnologici e di performance. Tutti e tre i modelli sono disponibili anche in versione full electric, oppure possono essere equipaggiati con efficienti propulsori sia diesel che benzina. Toyota, poi, introduce Hilux 48V, una versione mild hybrid del leggendario pick-up. Toyota Professional, tuttavia, va ben oltre i semplici prodotti. Comprende l’impegno a tenere sempre al centro il cliente in ogni aspetto, con prodotti e servizi appositamente concepiti. Questi spaziano da strutture dedicate, personale di vendita e tecnici specializzati, prodotti finanziari, assicurativi e di garanzia e una moltitudine di opportunità per adattare i veicoli a diversi usi, dagli accessori alle tante possibilità di conversione.

La vasta gamma di prodotti e l’impegno nell’assistenza ai clienti si combinano per sostenere le ambizioni di crescita di Toyota Professional. Nel 2023, i veicoli commerciali Toyota in Europa hanno raggiunto un nuovo record di vendite con oltre 140.000 unità consegnate in tutta Europa; l’azienda intende consolidare ulteriormente questo successo puntando a vendere oltre 170.000 unità e raggiungere una quota di mercato del 7% nel 2025.

