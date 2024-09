Toyota svela la GR Yaris “TGR Italy” Limited Edition

ROMA (ITALPRESS) – Arriverà presto in Italia una versione speciale in edizione limitata della GR Yaris, la hatcback di Toyota definita ormai dagli appassionati come un vero e proprio “instant classic”. Si chiamerà GR Yaris TGR Italy Limited Edition, come il reparto corse di Toyota che segue i programmi di motorsport del marchio in Italia ed è stata sviluppata per celebrare il primo successo nel campionato rally nel 1973. Saranno infatti solo 51 le unità disponibili, come gli anni che ci separano dalla prima vittoria e l’esclusiva livrea della versione speciale ricorderà quella della Toyota Corolla Coupè Rally Car del 1973. Oltre alla livrea, aggiornata e modernizzata per adattarsi alle linee e alle proporzioni della GR Yaris, anche i cerchi forgiati saranno personalizzati con l’esclusiva finitura Heritage Gold, con specifico richiamo alla Corolla da competizione. Altri elementi estetici distintivi saranno un badge specifico per la Limited Edition all’esterno e, internamente, un numero progressivo da 1 a 51 con relativo certificato di autenticità. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la TGR Italy Limited Edition sarà disponibile esclusivamente con trasmissione automatica e Tech Pack (sensori di parcheggio anticollisione, Blind Spot Monitor e Rear Cross Trafic Alert) e monterà come primo equipaggiamento esclusivi pneumatici sportivi.

Toyota ha infatti scelto di stringere un accordo con Pirelli, riferimento mondiale del settore, per la fornitura di una copertura approvata per GR Yaris che consentisse di migliorare le prestazioni della vettura: la scelta è caduta sul pneumatico semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R, di impostazione fortemente motorsport e in linea con l’essenza della Limited Edition. Grazie a questo componente, la vettura è in grado di migliorare le sue prestazioni in accelerazione, frenata, ingresso, percorrenza e uscita di curva, grazie al maggiore grip offerto e alla mescola specifica. La Limited Edition di GR Yaris sarà in vendita esclusivamente online sul sito Toyota.it a partire dal 9 settembre al prezzo di 67.500 euro. Al momento della sottoscrizione il cliente potrà bloccare la sua unità versando una caparra (di 2.500 euro) e scegliendo il Concessionario Gazoo Garage, centri specializzati della rete Toyota per i modelli sportivi, più comodo per lui.

Con l’acquisto di una TGR Italy i 51 clienti entreranno in contatto con una customer experience davvero unica che comprenderà l’ingresso nella famiglia del TGR Italy con test ride con la Rally2 da competizione, due VIP pass per tutta la stagione 2025 del TGR Italy, il proprio nome sulla Rally, un telo copriauto dedicato con numero progressivo della vettura acquistata e abbigliamento TGR Italy. La GR Yaris TGR Italy Limited Edition sarà presentata dal vivo nel mese di ottobre e le consegne sono tutte previste entro la fine dell’anno.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).