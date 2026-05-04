Tv, in arrivo “Due Spicci”, la nuova serie di Zerocalcare

Roma, 4 mag. (askanews) – In arrivo su Netflix il 27 maggio “Due Spicci”, la nuova serie d’animazione in 8 episodi, creata, scritta e diretta da Zerocalcare e prodotta da Movimenti

Production (parte di Banijay Kids & Family), in collaborazione con BAO Publishing.

Diffuse nuove immagini e il trailer, accompagnato dalle note del nuovo brano inedito di Coez, “Ci vuole una laurea”, che

farà parte della colonna sonora ufficiale della serie.

Immancabile, inoltre, il ritorno di Giancane per la sigla, con il brano inedito “Non ti riconosco più” (che debutterà in radio e su tutte le piattaforme il 22 maggio). Già autore delle sigle e soundtrack delle precedenti serie “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”, il cantautore romano e collaboratore storico di Zerocalcare ha firmato anche altri brani strumentali della serie.

In “Due Spicci”, firmata dal celebre fumettista, Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto

mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con

scelte difficili.

Accanto a Zero, sempre l’immancabile presenza della sua coscienza, l’Armadillo a cui Valerio Mastandrea torna a prestare l’inconfondibile voce.