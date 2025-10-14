Tyler, The Creator torna in Italia con un’unica daa a Milano

Milano, 14 ott. (askanews) – Tyler, The Creator – artista poliedrico, produttore, designer e innovatore che ha ridefinito la musica degli ultimi quindici anni – torna in Italia con un’unica e imperdibile data: appuntamento per martedì 25 agosto 2026 a Fiera Milano Live, una data prodotta da Vivo Concerti.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 11.00. Mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 21 ottobre 2025 alle ore 11.00.

Tyler, The Creator è pronto a portare tutta la sua energia a Milano con un live che si preannuncia come un evento unico e imperdibile. Le sue performance dal vivo sono esperienze spettacolari e immersive, in cui musica, estetica e arte visiva si fondono in uno show dal forte impatto emotivo. È un artista e innovatore capace di reinventarsi costantemente, lasciando un’impronta indelebile nella musica e nella cultura globale.

Tyler, The Creator è un autore, artista discografico, cantautore, produttore, regista, designer e altro ancora; ha fatto parlare di sé nel 2007 in quanto co-fondatore del collettivo Odd Future, prima di co-creare e recitare nello show televisivo cult Loiter Squad su Adult Swim con i suoi compagni di Odd Future. Questo è stato solo l’inizio per Tyler  da allora ha vinto un Grammy Award, ha pubblicato otto album in studio, ha lanciato il festival musicale di fama internazionale Camp Flog Gnaw che è andato esaurito per 11 anni consecutivi, ha creato due marchi lifestyle (Golf Wang e le FLEUR*) che hanno collaborato con marchi storici come Converse, Lacoste e altri, oltre a sviluppare altri due programmi TV (The Jellies! per Adult Swim e Nuts & Bolts per Viceland) e ha ideato una capsule collection per Louis Vuitton. Nel 2019, il suo album IGOR ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard 200, lo ha visto incoronato Uomo dell’anno da GQ e Innovatore dell’anno dalla rivista Wall Street Journal, oltre ad essere stato nominato Miglior album rap alla 62a edizione dei Grammy Awards. Nel 2021 l’album CALL ME IF YOU GET LOST ha ottenuto un successo universale, debuttando al primo posto nella classifica Billboard 200 e gli è valso il suo secondo Grammy come miglior album rap. Solo negli ultimi 12 mesi, Tyler ha ottenuto il primo posto in classifica con l’album CHROMAKOPIA e ha pubblicato a sorpresa l’album DON’T TAP THE GLASS, oltre ad aver girato il mondo con il suo tour sold-out di 100+ date. “DON’T TAP THE GLASS” ha debuttato in Italia al #1 della classifica CD, Vinili e Musicassette e al #11 di quella Album FIMI/NIQ. Il suo ultimo singolo “SUGAR ON MY TONGUE”, estratto dall’album, si conferma hit indiscussa, raggiungendo oltre i 170 milioni di stream nel mondo e oltre 6 milioni di creation, tra cui 100 mila solo in Italia. Quest’inverno debutta come attore in Josh Safdie e Marty Supreme di A24, insieme a attori del calibro di Timothee Chalamet, Gwyneth Paltrow e altri.