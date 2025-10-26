Ucraina, Mattarella: da Russia aggressione spietata, continuano sofferenze

1 minuto per la lettura
Roma, 26 ott. (askanews) – “Alla forza della prepotenza va contrapposta la forza tranquilla delle istituzioni di pace. La scintilla di pace in Terra Santa si estenda anche in Ucraina. Le sofferenze dei bambini, donne, uomini provocate dalla spietatezza dell’aggressione russa non accennano a diminuire”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a S. Egidio.
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA