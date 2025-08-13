Ucraina, Meloni: attediamo Russia, finora non voluto fare passi avanti

Roma, 13 ago. (askanews) – “E’ ora il momento di vedere quale sarà, in Alaska, l’atteggiamento della Russia che finora non ha inteso fare alcun significativo passo in avanti”. Lo sostiene Giorgia Meloni secondo quanto si legge nella nota di palazzo Chigi sul vertice telefonico tra i paesi Ue e il presiente americano Donald Trump, svolto alla vigilia dell’incontro sull’Ucraina tra il capo della Casa Bianca e il presidente russo Vladimir Putin.