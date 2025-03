Roma, 18 mar. (askanews) – L’invio di truppe in Ucraina “non è mai stato all’ordine del giorno” e “l’invio di truppe europee proposto da Gran Bretagna e Francia è una proposta molto complessa, rischiosa e poco efficace”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.