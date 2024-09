Ucraina, Tajani: lavorare in direzione di una conferenza di pace

Roma, 14 set. (askanews) – In Ucraina occorre “lavorare per andare avanti nella direzione di una conferenza di pace”, che coinvolga anche “la Russia e la Cina” e “garantisca l’indipendenza” del Paese presieduto da Volodymyr Zelensky. Lo ha detto in Sardegna il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani.

“Credo che si debba lavorare per andare avanti nella direzione di un tavolo per la pace”, ha detto Tajani ribadendo che la riunione di ieri tra il presidente americano Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer è stata “interlocutoria”. Per il capo della diplomazia italiana serve lavorare per “una conferenza come quella che si è svolta in Svizzera un paio di mesi fa. Con la partecipazione anche della Russia e della Cina. Ovviamente la Russia non può arrivare con la soluzione e cioè la resa dell’Ucraina, la pace è un’altra cosa: la pace deve essere una pace giusta, che garantisca l’indipendenza dell’Ucraina”.