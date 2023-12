Bruxelles, 15 dic. (askanews) – Del patto di stabilità “non si è discusso in Consiglio, sicuramente ci sono state interlocuzioni a margine. Le posizioni sono ancora abbastanza distanti. Non penso sia impossibile trovare un accordo, alla fine penso si possa e si debba trovare ma non posso dire che si sia ancora trovato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo.