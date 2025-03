Ue, Schlein alla manifestazione pro-Europa: “Oggi niente polemiche”

Roma, 15 mar. (askanews) – Bagno di folla per Elly Schlein a Piazza del Popolo a Roma, dove si è svolta la mega manifestazione pro-Europa lanciata dal giornalista di Repubblica Michele Serra. “Oggi niente polemiche, ci godiamo questa meravigliosa manifestazione per un’Europa federale. Per l’Europa federale siamo tutti qui”, ha detto la segretaria del Pd, rispondendo a chi le chiedeva delle divisioni nel Pd.Schlein ha poi voluto riattraversare la piazza per salutare i manifestanti.