Uefa apre procedimenti disciplinari su Roma e Mourinho

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Uefa ha aperto procedimenti disciplinari nei confronti della Roma e di Josè Mourinho, dopo quanto accaduto durante e dopo la finale di Europa League contro il Siviglia, giocata mercoledì scorso a Budapest e vinta ai rigori dagli spagnoli. Procedimenti anche a carico del club andaluso per “invasione di campo; lancio di oggetti, accensione di fuochi d’artificio e condotta impropria della squadra”. Il club giallorosso, invece, dovrà rispondere delle seguenti accuse: “lancio di oggetti, accensione di fuochi d’artificio, atti di danneggiamento, disordini tifosi e condotta impropria della squadra”. In più c’è un procedimento disciplinare a carico di Josè Mourinho per “linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara”. Il riferimento è agli insulti rivolti all’arbitro Anthony Taylor a fine partita.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).