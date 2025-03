Un premio nel nome di Mitoraj per i giovani artisti delle accademie

Milano, 20 mar. (askanews) – Diego Bonini, presidente del Rotary Club di Viareggio annuncia la cerimonia di premiazione del Concorso Artistico intitolato alla memoria di Igor Mitoraj dedicato ad artisti emergenti delle Accademie di Belle Arti di tutta Italia. La giuria, composta dal critico d’arte e giornalista Luca Beatrice (1961-2025), dal direttore del Museo Mitoraj di Pietrasanta Frank Boehm e dall’artista Camilla Gurgone, ha selezionato i tre a cui sarà assegnato un riconoscimento monetario pari a 5.000 euro per il primo classificato, 3.000 euro per il secondo, 1.000 euro per il terzo. La cerimonia di annuncio dei vincitori e di premiazione si terrà sabato 22 marzo alle ore 18.00 a Pietrasanta.