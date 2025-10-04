X
<
>

Una marea umana a Roma per Gaza: “Siamo un milione”

| 4 Ottobre 2025 17:30 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 4 ott. (askanews) – Una marea umana ordinata e composta sta attraversando Roma per Gaza e la Palestina. “Siamo un milione”. È l’annuncio trionfante degli organizzatori della manifestazione nazionale “Stop al genocidio” organizzata dai movimenti palestinesi a sostegno della popolazione di Gaza è stato a bordo di un furgone della Cgil. “Roma è bloccata. Siamo al fianco della causa palestinese e della giustizia per il popolo palestinese”, hanno aggiunto. Il corteo pacifico sta ancora sfilando tra bandiere, kefiah e striscioni contro Israele ma anche contro il presidente Usa Trump e la presidente del Consiglio Meloni.

