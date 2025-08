Urban Impressionism (Piano Solo), l’ep di Dardust che incanta

Milano, 5 ago. (askanews) – E’ uscito Urban Impressionism (Piano Solo), l’ep di Dardust composto da 8 perle suonate in piano solo, versioni alternative di alcuni dei brani contenuti nell’omonimo ultimo progetto discografico di Dardust, uscito a novembre per Artist First e Sony Masterworks, un lavoro che sfida le convenzioni della musica neoclassica/contemporanea, abbattendo i confini tra le arti e unendo musica e architettura.

L’ep, con focus track Mon Coeur, Béton Brut – Piano Solo, contiene le versioni al piano di 8 dei brani di Urban Impressionism ed è stato anticipato da Nuage for a Fading Sky – Piano Solo e Golden Cage – Piano Solo.

Con l’album Urban Impressionism Dardust, pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, artefice di uno stile personalissimo e innovativo, ha esplorato nuove combinazioni di suoni e contrasti partendo da più fonti d’ispirazione artistica. L’album traduce in musica da una parte le geometrie architettoniche delle periferie urbane, dal brutalismo al post-modernismo, che in musica diventano espressioni genuine, forgiate senza il ricorso ad abbellimenti o artifici produttivi; dall’altra, le rapide pennellate dell’impressionismo pittorico, che si riflettono nel suo approccio alla composizione.

Prosegue intanto il tour di Urban Impressionism, dopo aver attraversato da marzo i palchi delle città italiane ed europee, si aggiungono 10 nuove tappe nei teatri: raddoppia Milano al Teatro San Babila – dopo l’annuncio del sold out per la data del 20 novembre – con un secondo appuntamento il 21 novembre. In programma poi Lecce, Catania, Bologna, Sassuolo (MO), Torino, Padova, Montecatini Terme (PT), Verona, Bolzano.

I biglietti per le nuove date sono disponibili online.

Il tour è prodotto da Metatron, Vivo concerti, ITB International Talent Booking.