Us Open, troppo Alcaraz per Darderi. Eliminata anche Paolini

Si ferma al terzo turno la corsa di Luciano Darderi agli Us Open 2025. L'italo argentino si inchina in tre set a Carlos Alcaraz. 6-2 6-4 6-0, in un'ora e 44 minuti di gioco, il punteggio in favore della testa di serie numero 2, che nel secondo parziale ha lamentato qualche problema al ginocchio destro. Agli ottavi lo spagnolo affronterà il vincente della sfida tra Bonzi e Rinderknech.

“Devo sempre rimanere vigile dentro e fuori dal campo. Devo essere focalizzato sui miei obiettivi. Ho cercato di giocare scambi più brevi per non utilizzare troppe energie e credo di aver disputato una buona partita“. Queste le parole di Carlos Alcaraz dopo la vittoria su Luciano Darderi. Sul problema al ginocchio destro accusato nel secondo set: “Ora mi sento bene, ho chiesto solo il fisioterapista per controllare che fosse tutto ok. Avevo bisogno di sentirmi completamente bene”.

PAOLINI ELIMINATA AL TERZO TURNO

Jasmine Paolini si ferma al terzo turno degli Us Open 2025. La tennista toscana, settima forza del tabellone, cede in due set all’ex campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova. 7-6(4) 6-1, in un’ora e 28 minuti di gioco, il punteggio in favore della ceca n.60 Wta, che agli ottavi incontrerà la kazaka Elena Rybakina.

