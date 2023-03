Valtteri Bottas al lavoro con il centro stile Alfa Romeo

TORINO (ITALPRESS) – La consegna della Giulia GTAm non è l’unico motivo che ha spinto Valtteri Bottas a incontrare a Torino il team di lavoro Alfa Romeo in uno scenario completamente diverso dal consueto. Nei weekend di gara, infatti, la concentrazione ed il focus del team sono 100% rivolti alle performance in pista senza divagazioni di alcun tipo. Presso il Centro Stile Alfa Romeo invece il pilota finlandese ha potuto incontrare Alejandro Mesonero Romanos, responsabile del Centro Stile Alfa Romeo, che ha approfondito e condiviso con lui alcuni progetti sui quali il team di disegnatori sta lavorando. Bottas si è messo a disposizione, contribuendo con suggerimenti personali e proposte tecniche molto specifiche. Il legame che si è creato tra Bottas e il team Alfa Romeo va oltre il consueto rispetto degli obblighi contrattuali. Sono infatti diversi i progetti sul quale il pilota è stato coinvolto in prima persona. Stile, dinamica di guida, aerodinamica: sono molteplici gli ambiti di sviluppo sui quali l’esperienza decennale da pilota di F1 rappresenta un valore aggiunto.

“Conoscevo il pilota ed il professionista ma sono impressionato dal Valtteri appassionato di auto e profondo conoscitore della progettazione veicolo – commenta Alejandro Mesonero Romanos – Il suo coinvolgimento può sicuramente fornire un ulteriore fonte d’ispirazione nella scelta di determinate soluzioni specifiche. Il suo punto di vista è sempre funzionale e fortemente driver oriented: in ogni area di sviluppo il suo contributo e la sua esperienza saranno una chiave di lettura eccezionale”.

