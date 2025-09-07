X
Verstappen domina a Monza, le due McLaren sul podio. Leclerc 4° e Hamilton 6°

| 7 Settembre 2025 17:33 | 0 commenti

Verstappen domina a Monza, le due McLaren sul podio. Leclerc 4° e Hamilton 6°

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

MONZA (ITALPRESS) – Max Verstappen torna al successo nel Gran Premio d’Italia 2025 di Formula 1 dopo aver condotto una gara eccezionale. Il pilota della Red Bull domina la gara sul tracciato di Monza rifilando oltre 20″ di gap alle due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Quest’ultimo resta saldamente leader del Mondiale, ma il britannico gli rosicchia 3 punti e si porta a -31.

Quarto posto per la Ferrari di un solido Charles Leclerc, che ottiene il massimo da un weekend complicato. Il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, invece, chiude sesto alle spalle della Mercedes di George Russell. Ottima settima posizione per Alexander Albon (Williams), mentre Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) è nono alle spalle di Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) in seguito ad una penalità di 10″; completa la top 10 la Racing Bulls di Isack Hadjar.

L’ORDINE DI ARRIVO

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Alexander Albon (Williams)
  8. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  9. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  11. Carlos Sainz (Williams)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Pierre Gasly (Alpine)
  17. Franco Colapinto (Alpine)
  18. Lance Stroll (Aston Martin)

DNF Fernando Alonso (Aston Martin)
DNF Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

