X
<
>

Violenta una donna a Napoli, arrestato un 29enne con precedenti penali

| 12 Ottobre 2025 19:19 | 0 commenti

Violenta una donna a Napoli, arrestato un 29enne con precedenti penali

Italpress, Mezzogiorno Italpress
1 minuto per la lettura

NAPOLI (ITALPRESS) – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne marocchino, con precedenti di Polizia, per violenza sessuale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in Piazza Enrico De Nicola per la segnalazione di violenza sessuale ai danni di una donna.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stata avvicinati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna in strada. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno soccorso la donna che è stata, successivamente, trasportata presso l’Ospedale Cardarelli e hanno bloccato il 29enne che si trovava accasciato a terra; l’uomo, infatti, era stato bloccato da alcuni passanti mentre cercava di darsi alla fuga, in attesa dell’arrivo dei poliziotti. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

– foto d’archivio ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, a Napoli al via il bando per l’Ecovillaggio dell’Accoglienza
-------------------------
Urso “Abbiamo liberato il Sud dalla rassegnazione”
-------------------------
Ugo Piazza all’Università Suor Orsola Benincasa “Social specchio dell’essere umano”
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA