Virginie Maria Vernay nuova Sales Fleet Director Renault Group Italia

ROMA (ITALPRESS) – Dal 1° ottobre 2025 l’attività Fleet di Renault Italia sarà riorganizzata con la nascita di una nuova Direzione dedicata, con l’obiettivo di massimizzare le potenzialità di business del Costruttore in questo settore strategico. A partire da questa data, Virginie Maria Vernay è nominata Sales Fleet Director, entrando così a far parte del Comitato di Direzione di Renault Italia e riportando a Sèbastien Guigues, CEO Renault Italia.

Dalla stessa data, Paolo LEMBO è nominato Used Car & Network Strategy Director, per pilotare una Direzione focalizzata sul Business dei Veicoli Usati e sulla Strategia Rete. L’attività di Short term Rental rimarrà altresì all’interno di questa Direzione.

“Rivolgo un sentito ringraziamento a Paolo e al suo team per i risultati conseguiti fino ad oggi e do il benvenuto a Virginie, la cui esperienza sarà determinante per rafforzare e sviluppare ulteriormente l’attività Fleet, elemento chiave della nostra strategia di crescita in Italia” ha commentato Sèbastien Guigues, CEO Renault Italia.

