Virgo Fidelis, Rauti: auguri e gratitudine ai carabinieri

Roma, 21 nov. (askanews) – Oggi i Carabinieri festeggiano la ‘Virgo Fidelis’, patrona dell’Arma. “In questa giornata di ricorrenza voglio esprimere la mia riconoscenza a tutti i Carabinieri in servizio, presidio di legalità per la Nazione e simbolo di coerenza e fedeltà alle Istituzioni ed a quelli in congedo, impegnati nella testimonianza e nei valori di solidarietà”, dichiara il sottosegretario Isabella Rauti.

“Un pensiero commosso va a tutti coloro che hanno sacrificato la vita restando fedeli al giuramento prestato; come il Carabiniere Scelto Medaglia d’Oro al Valor Militare Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo nel febbraio 2021, insieme all’Ambasciatore Italiano Luca Attanasio, alla cui memoria è stata conferita – stamani nel Corso della Messa celebrata a Rima nella Basilica dei Santi Bonifacio ed Alessio – una targa di benemerenza”, ha aggiunto Rauti a margine della celebrazione.

75 anni fa, con la promulgazione del Breve Apostolico da di Papa Pio XII, l’8 dicembre 1949, Maria “Virgo Fidelis” veniva proclamata Patrona dei Carabinieri con celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della ricorrenza della Battaglia di Culqualber combattuta a Gondar, in Etiopia, dal 6 agosto al 21 novembre 1941. Oggi ricorre per l’Arma anche la “Giornata dell’Orfano”: il sostegno ai familiari dei Caduti è il compito quotidiano dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.) che assiste circa 1.150 orfani di Carabinieri.

Il 21 novembre coincide con la Giornata Nazionale dell’Albero, occasione per elogiare le competenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri; “l’Arma è fortemente impegnata nella tutela ambientale e nella sicurezza agroalimentare” ha concluso la senatrice Rauti.