Volley, Mondiali femminili: tutto facile per l’Italia, 3-0 a Cuba

1 minuto per la lettura
PHUKET (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Secondo successo per l’Italvolley femminile ai Mondiali 2025 in Thailandia. Dopo aver superato la Slovacchia all’esordio, le azzurre del ct Velasco hanno sconfitto al Saphan Hin Municipal Stadium per 3-0 (25-9, 25-8, 25-16) anche Cuba nella seconda giornata della Pool B. Le olimpioniche di Parigi chiuderanno la fase a gironi martedì (ore 12) contro il Belgio.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA