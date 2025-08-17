Witkoff: con Trump prima volta che sentivo Putin accettare garanzie

Milano, 17 ago. (askanews) – “Siamo riusciti a ottenere la seguente concessione: che gli Stati Uniti potessero offrire una protezione simile a quella dell’articolo 5, che è uno dei veri motivi per cui l’Ucraina vuole entrare nella NATO”. L’inviato speciale degli Stati Uniti d’America Steve Witkoff ha parlato di ciò che Vladimir Putin ha concordato con Donald Trump durante il vertice in Alaska.

Parlando con la Cnn l’inviato ha affermato che il presidente russo ha accettato di consentire agli alleati degli Usa e dell’Europa di offrire all’Ucraina una garanzia di sicurezza simile al mandato di difesa collettiva della NATO, come parte di un eventuale accordo per porre fine alla guerra.

L’articolo 5 è il principio fondamentale dell’alleanza a 32 membri, secondo il quale un attacco armato contro uno o più membri sarà considerato un attacco contro tutti i membri.

Witkoff ha affermato che era la prima volta che sentiva Putin accettare una cosa del genere. Secondo lui le due parti hanno concordato “solide garanzie di sicurezza che definirei rivoluzionarie”. Poi ha aggiunto che la Russia ha dichiarato che si impegnerà legislativamente a non invadere alcun altro territorio in Ucraina.

Secondo Witkoff, il suo presidente aveva virato verso un accordo di pace perché erano stati compiuti molti progressi durante l’incontro. “Abbiamo affrontato quasi tutte le altre questioni necessarie per un accordo di pace”, ha affermato, senza fornire ulteriori dettagli.