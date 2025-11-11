X
Zenti (VDP): Cantieri sostenibili e monitoraggio ambientale

Roma, 11 nov. (askanews) – Si è conclusa a Rimini l’edizione 2025 di Ecomondo, la fiera internazionale dedicata alla green & circular economy. In occasione del convegno promosso da AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili, è intervenuto l’ing. Alessandro Zenti, Project Manager di VDP Srl, per parlare di cantieri sostenibili e monitoraggio ambientale.Zenti ha sottolineato come la sostenibilità dei cantieri rappresenti un elemento cruciale per garantire infrastrutture di trasporto realmente responsabili lungo tutto il loro ciclo di vita dalla progettazione all’esecuzione, fino alla gestione. Ha inoltre ricordato che, in Italia, sono numerosi i cantieri avviati grazie agli investimenti del PNRR, per i quali è necessario un monitoraggio ambientale rigoroso.VDP Srl ha recentemente avviato, insieme ad Anas, il Tratto 4 dedicato al monitoraggio ambientale delle infrastrutture nel Centro Italia, a partire dalla variante di Amatrice e dagli interventi nell’area del Centro Congressi di Roma-EUR.

