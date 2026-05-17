VIDEO – Sergio Crocco racconta il parco giochi a Zanzibar dedicato a Mario Gualtieri

Video intervista a Sergio Crocco, presidente della Terra di Piero, protagonista della creazione di un parco giochi dedicato a Mario Gualtieri a Zanzibar in Tanzania
Sergio Crocco, presidente de La terra di Piero, racconta il progetto della realizzazione di un parco dedicato a Mario Gualtieri a Zanzibar in Tanzania, un progetto che unisce la Calabria all’Africa nel nome di un artista molto amato a Cosenza e non solo con l’obiettivo di trasformare il ricordo in qualcosa di concreto. Il parco accessibile a tutti si trova all’interno di un orfanotrofio. Una modo per portare un po’ di serenità in un mondo in cui la vita non è facile.
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