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VIDEO – Sergio Crocco racconta il parco giochi a Zanzibar dedicato a Mario Gualtieri

| 17 Maggio 2026 17:28 | 0 commenti

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Video intervista a Sergio Crocco, presidente della Terra di Piero, protagonista della creazione di un parco giochi dedicato a Mario Gualtieri a Zanzibar in Tanzania

Sergio Crocco, presidente de La terra di Piero, racconta il progetto della realizzazione di un parco dedicato a Mario Gualtieri a Zanzibar in Tanzania, un progetto che unisce la Calabria all’Africa nel nome di un artista molto amato a Cosenza e non solo con l’obiettivo di trasformare il ricordo in qualcosa di concreto. Il parco accessibile a tutti si trova all’interno di un orfanotrofio. Una modo per portare un po’ di serenità in un mondo in cui la vita non è facile.

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