VIDEO – Lo scontro alla Camera tra Ricciardi e Furgiuele

ROMA – Durante la protesta riguardo la conferenza stampa per la proposta di legge Remigrazione e riconquista il deputato della Lega Domenico Furgiuele si è scontrato verbalmente con il capogruppo alla Camera dei Cinque Stelle, Riccardo Ricciardi. “Non siete democratici”, ha detto Furgiuele, mentre veniva occupata l’aula. Gli ha risposto Ricciardi “nella settimana del giorno della memoria arrivano gli skinhead alla Camera, queste non sono opinioni, questi sono crimini”.

“Si vuole impedire a un parlamentare di poter svolgere una sua prerogativa. Mettere a disposizione dei cittadini che non sono fuorilegge – ha poi continuato Furgiuele – la possibilità di svolgere una conferenza stampa per una proposta di legge di iniziativa popolare. La Costituzione benissimo, superbene la Repubblica e la democrazia benissimo però poi non ci si può irrigidire contro chi vuole presentare una proposta di legge”.

“Questa è la casa di Matteotti – gli ha risposto Bonelli – di Angela Gotelli che tu nemmeno sai chi è, di Teresa Mattei e tu non sai chi è. La casa di madri e padri costituenti che hanno dato la vita nella lotta di liberazione antifascista. Tu stai portando Luca Marsella, un fascista dichiarato, tu stai portando Ivan Sogari, nazista dichiarato, e ti sei assunto una responsabilità. È un oltraggio, dovresti chiedere scusa e dire andare via quelli che stanno fuori”.

