Esordio stagionale ok per Berrettini al Kooyong Classic, Vavassori sorprende Diallo ad Adelaide

ROMA (ITALPRESS) – Sarà anche solo un’esibizione, ma la prima uscita stagionale di Matteo Berrettini è da applausi. L’ex numero 6 del mondo, primo italiano finalista a Wimbledon, ha sconfitto con un duplice 6-2 il campione delle Next Gen Atp Finals, Learner Tien, al Kooyong Classic, l’esibizione trasmessa in diretta su SuperTennis. Nell’impianto che ha ospitato l’Australian Open fino al 1987, Berrettini ha mostrato il meglio del suo tennis. Dominante al servizio, più potente negli scambi, non ha mai dato chance al mancino statunitense dal tennis tatticamente impeccabile, che l’anno scorso ha raggiunto gli ottavi all’Australian Open e centrato a Metz la sua prima finale nel circuito Atp.

Soddisfatti il suo coach Alessandro Bega e lo svedese Thomas Enqvist, presente nel suo box, che era in campo con Berrettini anche durante il primo allenamento a Melbourne Park in vista dell’Australian Open 2026.

ATP ADELAIDE, VAVASSORI BATTE DIALLO E ACCEDE AL SECONDO TURNO

Andrea Vavassori firma la sua quinta vittoria contro un Top 50 in singolare all’Adelaide International, Atp 250 sul duro al Memorial Drive Tennis Center (montepremi 700.045 dollari) che si concluderà il 17 gennaio. Numero 336 del mondo in singolare, il torinese ha battuto 63 76(4) il canadese Gabriel Diallo, numero 41 e al secondo turno giocherà contro il greco Stefanos Tsitsipas (33 Atp) o l’australiano Aleksandar Vukic (87).

“E’ un piacere per me essere in Australia. Qui ad Adelaide ho vinto il titolo in doppio l’anno scorso, abbiamo giocato due finali in doppio all’Australian Open con Simone Bolelli. E’ il miglior modo per iniziare la stagione. Durante la preparazione mi sono allenato tanto anche in singolare. E’ un piacere affrontare giocatori come Gabriel, che sta facendo benissimo. In doppio ho migliorato servizio e risposta, gioco meglio sotto pressione. Mi piacerebbe giocare di più in singolare. Tutte le esperienze in campo, in singolare, doppio, misto, mi aiutano a diventare un giocatore migliore”, il commento di Vavassori riportato da Supertennis.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).